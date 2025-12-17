Tibbi sekreter arkadaslara duyuru

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Arkadaslar atanmaya hazirlanan tibbi sekreter arkadaslara tavsiyemdir sakin ankara bilkent sehir hastanesine tercih vermeyin biz yandik siz yanmayin bir kac hemsirenin at kosturdugu yer iscilerin amir olarak tepenize cikartildigi yonetmeyi bilmeyen yoneticiler var Allah kurtarsin bizi de..

