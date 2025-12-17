Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye


17 Aralık 2025 07:17
Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye

Devletin kendi asli personeline, nitelikli eğitimli personeline layık görmediğini nasil olur da kalifiyesiz eğitimsiz çoğu ilkokul mezunu ve tek bir gecede çıkarılmış yasayla kadroya geçirilmiş temizlikçilere güvenlik görevlilerine layık görüyor aklim beynim hayal gücüm almıyor.

Çok Yazılan Konular

Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiAli Yalçın ve Cumhurbaşkanı görüsmesi sonuç ne olur?Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Sıra tahsisli - görev tahsisli lojman problemi ?Bütün düzenin bozulması taşeronlara işçi kadrosu verilmesiyle başladı2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiAralık ayı enflasyonu oranı beklentisi 19 aralık cumaMuhasebat Yöneticilerinin Kritik Rolü ve İyileştirmelerdeki KonumuKademe/Derece hk.

Sözlük

Adaptasyon 2 köy tavuğu 3 Botulinum 1 kafkas çoban köpeği 1 lenticular baskı 1 ekran zorbalığı 1 recep yazıcıoğlu 1 modern insan illüzyonu 1 lotus 1 WarGames 1

Son Haberler

İsrail ordusunda bir asker daha intihar ettiHal hakem heyetlerine başvuruda parasal sınır yeniden belirlendiAnkara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı KararıKonya'da yalnız yaşayan yaşlı adam yangında öldüİstanbul Sultangazi'de kırmızı ışıkta faciadan dönüldü

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz