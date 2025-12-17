Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Eeyyanen mahrum bırakılanlar


17 Aralık 2025 09:20
Eeyyanen mahrum bırakılanlar

Emekli polis olarak, ayrıca tüm memur emeklileri 2023 teki çalışanlara verilen seyyanen zam dan mahrum bırakıldık.bugünkü kaybımız aylık bazda 20.000 TL iki yıl birikmiş olan fark 400-500 bin TL civarında yarın 18 Aralık'ta Ankara idari mah.de eşitlik ilkesine aykırı davamız var tüm emekli arkadaşlar katılmaya çalışalım.çalışanlarda bize her türlü desteği vermesi gerekir.unutmayın bir gün hepiniz emekli olacaksınız.


17 Aralık 2025 19:55

Başta emekli polisler ve memur emeklileri gerçekten çok mağdur oldular.polis emeklilerinin büyük bir kısmı tahsil durumundan 3600 ek gösterge de alamadılar.yanlışa yanlış.emekliyi küstürdüler.inşallah emekli memurlara bu hak verilir.

