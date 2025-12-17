seyyanen mahrum bırakılanlar

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
17 Aralık 2025
Emekli polis olarak, ayrıca tüm memur emeklileri 2023 teki çalışanlara verilen seyyanen zam dan mahrum bırakıldık.bugünkü kaybımız aylık bazda 20.000 TL iki yıl birikmiş olan fark 400-500 bin TL civarında yarın 18 Aralık'ta Ankara idari mah.de eşitlik ilkesine aykırı davamız var tüm emekli arkadaşlar katılmaya çalışalım.çalışanlarda bize her türlü desteği vermesi gerekir.unutmayın bir gün hepiniz emekli olacaksınız.

