Bir Demlik Çayda Çıkan Absürt Bir Manifesto


17 Aralık 2025 10:07
Bir çay koydum bu sabah

Dumanı gökyüzüne salınmış

Bir iç çekiş gibi her yudumda

Unutulmuş bir hikayenin gölgesi

Masada iki bardak, biri benim

Diğeri hiç gelmeyecek bir ihtimalin hatırası

Bir bardak daha koyuyorum kendime

Dudak payı bıraktım hayata

Belki dökülür diye bazı acılar

Belki taşar diye içimdeki sözler

