Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Mahkeme kararı ile gelen öğretmen mi yerine atanan öğretmen mi norm fazlası olur?


17 Aralık 2025 11:54
Mahkeme kararı ile gelen öğretmen mi yerine atanan öğretmen mi norm fazlası olur?

A okulundan resen tayin edilen öğretmen mahkeme kararı ile geri dönerse; son çıkan genelgeye göre yerine atanan öğretmen mi norm fazlası olur mahkeme kararıyla dönen mi ?

