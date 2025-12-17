Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Kadrolu engelli büro işçisi engel durumundan tayin


17 Aralık 2025 12:07
Kadrolu engelli büro işçisi engel durumundan tayin

Merhaba, kadrolu engelli büro işçisi olarak çalışıyorum. İstanbul?dan Muğla/Datça?ya tayin olmak istiyorum. Ne yapmalı ve nasıl yapmalıyım?

Hürmetler.


m.r_f
Daire Başkanı
17 Aralık 2025 13:28

Bildiğim kadarıyla dilekçe ile başvuruda bulunman yeterli. Dilekçeni Bakanlığa gönderiyorlar, Bakanlık bi sakınca görmezse ki genelde görmüyor, talebini onaylayıp seni gönderiyor.

