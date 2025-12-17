Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçları


17 Aralık 2025 12:30
GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçları

Son mülakat tarihinden itibaren 12 gün geçti aile ve sosyal hizmetler bakanlığı gys ve ünvan değişikliği mülakatı bugün açıklandı bakanlığımızdanda sonuçların açıklanmasını bekliyoruz...

Çok Yazılan Konular

Özel sektör eş durumu dilekçe verdimSağlık-sen'den istifa yoksulluk sınırı!İllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Sağlık bakanlığı 4/B sözleşmeli destek personeli (şoför) kadroya geçebilir mi?Alt bölge tayini yapabilir miyim?İl içi atama iller arasını etkiler mi?5510 Sayılı kanuna tabi 2008 sonrası memurlar

Sözlük

yavuz 1 mor koyun 1 WarGames 1 köy tavuğu 2 çağrıştırmak 1 van kedisi 1 Nuh nebiden kalma konuları gün yüzüne çıkarmak 2 şu an çalan şarkı 1 kara mürver 1 Burhan Altıntop 1

Son Haberler

Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş için kırmızı bülten çıkarıldıİstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerdeTuzla'da tersanede gemi yangınıİzmir'de mide bulandıran görüntü: Börek tezgahında fare

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz