arkadaşlar merhaba. tezsiz yüksek lisans için bir dönemde alınabilecek minimum ders ya da kredi sayısı nedir acaba? internette herhangi bir bilgi bulamadım bu konu ile alakalı.

