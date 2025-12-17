KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
sözleşmeli personel kadroya geçtikten sonra tekrar sözleşmeli alıma başvuru yapabilir mi yoksa 1 sen


17 Aralık 2025 14:38
sözleşmeli personel kadroya geçtikten sonra tekrar sözleşmeli alıma başvuru yapabilir mi yoksa 1 sen
2026 Ocak ayında kadroya geçen sözleşmeli personel 1 sene beklemeden sözleşmeli alıma başvuru yapabilir mi yoksa kadroya geçerken tek taraflı fesih gibi olup 1 sene cezasına tabi mi olur

Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
17 Aralık 2025 15:10

Sözleşmeliden kadroluya, kadroludan sözleşmeliye geçişte bekleme süresi yok.


Gültekin52
17 Aralık 2025 15:11
ama hocam kadroya geçiş yaptıktan sonra 1 sene bekleme zorunluluğu var diyorlar bazı kisier son 1 yılda sözleşmeli calısmak olarak görülüyor diyenler var
Mavi.Ufuklar, 19 dk. önce

Sözleşmeliden kadroluya, kadroludan sözleşmeliye geçişte bekleme süresi yok.


Gültekin52
17 Aralık 2025 15:19
teşekkür ederim
Gültekin52, 18 dk. önce
ama hocam kadroya geçiş yaptıktan sonra 1 sene bekleme zorunluluğu var diyorlar bazı kisier son 1 yılda sözleşmeli calısmak olarak görülüyor diyenler var
