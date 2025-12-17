KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Sözleşmeli personel kadroya geçtikten sonra tekrar sözleşmeli alıma başvuru yapabilir mi?


17 Aralık 2025 14:38
Sözleşmeli personel kadroya geçtikten sonra tekrar sözleşmeli alıma başvuru yapabilir mi?

2026 Ocak ayında kadroya geçen sözleşmeli personel 1 sene beklemeden sözleşmeli alıma başvuru yapabilir mi yoksa kadroya geçerken tek taraflı fesih gibi olup 1 sene cezasına tabi mi olur


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
17 Aralık 2025 15:10

Sözleşmeliden kadroluya, kadroludan sözleşmeliye geçişte bekleme süresi yok.


Gültekin52
17 Aralık 2025 15:11
ama hocam kadroya geçiş yaptıktan sonra 1 sene bekleme zorunluluğu var diyorlar bazı kisier son 1 yılda sözleşmeli calısmak olarak görülüyor diyenler var
Sözleşmeliden kadroluya, kadroludan sözleşmeliye geçişte bekleme süresi yok.


Gültekin52
17 Aralık 2025 15:19
teşekkür ederim
ama hocam kadroya geçiş yaptıktan sonra 1 sene bekleme zorunluluğu var diyorlar bazı kisier son 1 yılda sözleşmeli calısmak olarak görülüyor diyenler var

Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
17 Aralık 2025 17:40

Rica ederim. Sizde nasıl bilmiyorum, sözleşmeli iken kadroya geçenler 3+1, 4+1 gibi sürelere tabi oluyor. 3 yıl veya 4 yıl sözleşmeli çalıştıktan sonra +1 yılda aday memurluk sürecine tabi oluyorlar. 1 beklemek gerekir diyenler o 1 yıllık adaylık süreciyle karıştırıyorlar. Aday memurluk sürecinde dahi, kendi rızasıyla istifa eden biri sözleşmeli pozisyonlara bekleme süresine tabi olmadan geçebilir. Kadroya geçirilen personelden evrak isteniyor. Sizden de evrak istendi, evrakınızı verdiniz, sözleşme süresini bitirdiniz, onayınız geldi, artık aday memursunuz 1 yıl boyunca, sonrasında kadroya geçeceksiniz. Aday memurluk sürecinde veya kadroluyken istifa eden biri, bekleme süresine tabi olmadan başka bir sözleşmeli memurluğa atanabilir.

