Ydk Kararı Usülsüzlükleri

GEREĞİDÜŞÜNÜLDÜ: ??????..in yukarıda açıklanan davranışıyla
"Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek." fiilini işlediği sübuta erdiğinden Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulunca hakkında 7068 sayılı Kanunun 8/6-h maddesi gereğince verilen "MESLEKTEN ÇIKARMA" disiplin cezası ile tecziyesine dair kararın uygun bulunduğuna, karar tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idari yargıya başvuru yolu açık olmak üzere;
24/07/2025 tarihinde Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Hakkımda verilen bu kararda alt ceza bendinin verilip verilmemesiyle alakalı gerekçe yazılmamış bu usulsüzlük sebebi midir?
Aynı suçla alakalı savcılık aşamasında kyok yani takipsizlik aldım idare mahkemesi takipsizlik kararını göz önünde bulundurup iptal kararı verir mi?
Gerçek olmadığı isnat edilen yani sahte dedikleri evrakın üstünde 10.01.2023 kararı yazıyor yine aynı şekilde savcının kyok kararındaki suç tarihi de 10.01.2023 olarak alınmış ama disiplin soruşturması 1 sene sonra savcılığa şikayet tarihi olan 15.01.2024 tarihini başlangıç olarak almış ydk kararı 27.07.2025 bakan onayı 08.09.2025 şimdi idare mahkemesi zamanaşımı başlangıcı olarak suç tarihi olan 10.01.2023 mü alır kurumun suçu öğrendiği tarih olan 15.01.2024 mü ?çünkü bariz 2 yıldan sonra karar verildi
Sorular hakkında bilgisi yorumu olanlar yazabilirse sevinirim.
