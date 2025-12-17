Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
kamu işçisi olarak çalışılan sürelerin hizmet birleştirme işlemleri hk


17 Aralık 2025 16:14
kamu işçisi olarak çalışılan sürelerin hizmet birleştirme işlemleri hk

Merhabalar 20.06.1990 yılında doğdum. İlk sigorta ve prim ödenme yılım 2007, kamuda sigorta ödenme yılım 2011 Haziran. Milli Savunma Bakanlığı bağlısı Tersaneler Genel Müdürlüğü bünyesindeki askeri tersanede 2011 ile 2022 yılları arasında askerlik süremi düşersek 10 yıl 5 ay 28 gün 4857 ye tabi olarak kamu işçisi statüsünde Motorcu meslek kolunda çalışmışlığım var. 2022 Eylül ayında Milli Eğitim Bakanlığına Motorlu araçlar teknolojisi öğretmeni yani teknik öğretmen olarak sözleşmeli memur olarak atandım ve sonrasında kadrolu oldum. Şimdi hizmet birleştirme yapmak istiyorum ama ilçe milli eğitim müdürlüğü işçilikte geçen sürelerim için emeklilik açısında hesaplanır, derece kademe kısmı hesaplanamaz alamazsın diyor. Benimle aynı şartlarda olup eski zamanlarda Derece kademelerini alanlar var. Ben şu dönemde hangi kanun maddesine göre bu hakkını alabilirim bu konuda ısrarcı olurum. Lütfen bilgi ric

