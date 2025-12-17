kamu işçisi olarak çalışılan sürelerin hizmet birleştirme işlemleri hk

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiAli Yalçın ve Cumhurbaşkanı görüsmesi sonuç ne olur?Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiyeSıra tahsisli - görev tahsisli lojman problemi ?Memura yılda 3 ikramiye zorunlu hale gelmiştir.Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Bütün düzenin bozulması taşeronlara işçi kadrosu verilmesiyle başladı3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam Olsun2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz