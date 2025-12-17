KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han

SGK Denetmen Yardımcılığı mı yoksa Gelir Uzman Yardımcılığı mı?


17 Aralık 2025 16:16
SGK Denetmen Yardımcılığı mı yoksa Gelir Uzman Yardımcılığı mı?

Özlük hakları aynı olan bu iki mesleği karşılaştırırsak hangisi daha avantajlıdır sizce?

Çok Yazılan Konular

2021 İdari hakimlikAtama için kadrolar ne zaman gelir ve en iyi nereden takip edebilirim?Arkadaşlar acil muvafakat süresi hakkındaİdari hakimlikYazılı kurum sınavına giderken kılık kıyafetKPSS a'ya mı b'ye mi odaklanmalıyımHakim ve Savcı Adayları İçinHukuk mezunu- p4Durum Oldukça Kritik !Avukatlık mı Savcılık mı Hakimlik mi? Karar Veremiyorum....

Sözlük

güne bir söz bırak 1 American psycho 1 döteryum 1 recep yazıcıoğlu 1 kafkas çoban köpeği 1 günün filmi 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 8 mor koyun 1 Göbeklitepe 1 çağrıştırmak 1

Son Haberler

Yeni Yol Partisi 'Terörsüz Türkiye' raporunu sunduBakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladıAltının kilogram fiyatı 5 milyon 985 bin liraya yükseldiCTE'den 'İmralı'da villa yapılıyor' iddialarına açıklamaTürkiye, coğrafi işaretli ürün sayısında dünyada ikinci sırada

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz