Norm fazlası olarak atanıp proje okuluna başvurabilir miyim?


17 Aralık 2025 18:29
Norm fazlası olarak atanıp proje okuluna başvurabilir miyim?

Diyelim ki norm fazlasından bir okulu tercih ettik ve atandık. Nisan ayında proje okullarına başvurabiliyor muyuz ?


bahçesaray
Şef
17 Aralık 2025 21:02
engel yok

kimuni
Genel Müdür
17 Aralık 2025 22:36

ben de bir soru sormak istiyorum bu başlık altında:

Değerli arkadaşlar, ben yurtdışı öğretmenliğe başvuru yaptım. peki bu durumda norm ataması veya iliçi yer değişikliği ne başvuru yapmamda bir sakınca var mı ?


ömer42
Genel Müdür
17 Aralık 2025 23:30

Norm fazlası olan öğretmenler hem norm fazlası atamalarına hem de il içi atamalarına başvuru yapabilir hocam. Yurtdışına görevlendirmeniz yapılırsa kadronuz ilçe emrine alınır (veya il emrine). Bu başvuru diğer atama başvurularına engel değil.

kimuni
Genel Müdür
17 Aralık 2025 23:35

çok teşekkür ederim.

Braweheart01
Genel Müdür
17 Aralık 2025 23:50

norm atamasında isteğe bağlı da gitsen resen de gitsen tüm atamalarda tercih hakkın vardır yıl şartı olmadan

işte ilgili yönetmelik maddesi

atama yer değiştirme yönetmeliği 52. madde 4. fıkrası

(4) Görev yerleri eğitim kurumunun kapanması, norm kadro

değişikliği, hizmetin gereği ve benzeri çeşitli nedenlerle istekleri

doğrultusunda veya resen değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim

kurumunda veya ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, daha önceki eğitim

kurumlarında veya ilde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.

link burası

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150417-4.htm

aynı konu burada da tartışıldı

https://forum.memurlar.net/konu/2302058/

