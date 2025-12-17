399 dan istifa edip kpss ile başka kuruma geçmek

arkadaşlar bir kit kurumunda 5 seneden fazladır çalısiyorum. çaliştıgim pozisyonda tekim kpss 2024 ten bir puanım var, başka bir kuruma yerleşmem durumumda kurum bana yerine kimse yok deyip istifa mı geciktirebilir mi ya da kabul etmeme gibi bir durum söz konusu olur mu? daha önce böyle bir durum yaşayan arkadaslar varsa bilgi alabilir miyim

