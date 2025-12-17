Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Üniversite İdari Personeline Yönelik Anket Çalışması


17 Aralık 2025 19:46
Değerli Katılımcılar,

Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisiyim.

Değerli Katılımcı;

?İş Yerinde Sosyal Cesaret, İş Akışı ve Psikolojik Dayanıklılık Üzerine Bir Araştırma? konulu tez çalışmam için üniversitelerde görevli idari personellerden veri topluyorum.

Bu noktada sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyor ve katılım sağlamanızı rica ediyorum.

Saygılarımla,

Anket Linki:

https://forms.gle/L4BgDpyKAhgcK1iU9

