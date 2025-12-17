Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Memurken ve öncesi davanın disipline konu olması


17 Aralık 2025 20:00
Memurken ve öncesi davanın disipline konu olması

Merhabalar. Memur olmadan önce bir davam vardı ve memur olduktan 2 yıl sonra davam olumlu sonuçlandı ve dava düştü. İlerki günlerde geçmişte mahkemem olduğu içün bana displin soruşturması açılır mı. Memuriyyetten önce olmuş bitmiş davalar yıllar sonra disiplin soruşturmasının konusu olur mü teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarYargıtay'da dosyası olanlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Alkollü araç kullanmaİDDK Kararı sonrası Bölge İdare Mahkemesi Karar Hk.Disiplin Cezası Nedeniyle Uzman ve Baş Öğretmen Yapılmayan ÖğretmenlerGaziantep Bölge İdare MahkemesiNormal prosedür mu bu tarz olay yaşayan var mı??Yoklama kaçağı durumuna düşen memura ne olur?

Sözlük

ana vatanı 2 döteryum 1 günün filmi 1 gaius messius quintus decius 3 American psycho 1 kara mürver 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 7 recep yazıcıoğlu 1 Burhan Altıntop 1 kafkas çoban köpeği 1

Son Haberler

Ela Rümeysa Cebeci tutuklandıEski belediye başkanına suikast davasında itirafSuç örgütlerine 4 operasyon: Kadın tetikçi de kullanmışlar!AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacakBakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz