17 Aralık 2025 22:31
Emniyet Başkanlığı

Bakan Bey açıklamalarda bulunmuş teşkilat ile ilgili. Toplantı da görüşülen konularla ilgili güzel duyumu olanlar varsa paylaşabilirler.


Klav.ye
Şube Müdürü
17 Aralık 2025 23:10

kurumun adı değişince bizim hangi sorunumuza çare olacak bende onu düşünüyorum şimdi..


ebola_31
Şef
17 Aralık 2025 23:14
Sadece isim değişiyor. Sorunlar mı? Ha onlar için de çalışmalar devam ediyor dedi sayın bakanımız ve çok büyük ihtimalle ondan sonraki, sonraki ve daha sonraki sayın bakanlarımızında bu çalışmaya ' Çalışmalarımız devam ediyor' şeklinde cevap vererek sorunların çözümü anşamında çok büyük bir katkıda bulunacağını ispatlayamam ama yemin edebilirim.

Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
17 Aralık 2025 23:22
Emniyet Başkanlığı değil Emniyet Bakanlığı olsa ne yazar, Teşkilat mutsuz, Polisin maaşı Güvenlik maaşından düşük çalışma şartları berbat, amir baskısı kibirli Müdürler itibar görürken İstersen Polisin de adını Başkan yapın gene değişen bir şey olmaz.

itibar 38
Aday Memur
17 Aralık 2025 23:32
çöp torbası gibi emekli edilip bir kenara atılıyorlar halen gariban üç beş memuru ezmekten başka bir şey yapmıyorlar

9köyden kovulan
Aday Memur
17 Aralık 2025 23:41
Başkan geliyor kaldırın

Pol3838
Aday Memur
17 Aralık 2025 23:52

:)))

9köyden kovulan, 22 dk. önce
Başkan geliyor kaldırın
