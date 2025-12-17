Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü?nün adı değişiyor: Emniyet Başkanlığı


17 Aralık 2025 22:31
Emniyet Genel Müdürlüğü?nün adı değişiyor: Emniyet Başkanlığı

Bakan Bey açıklamalarda bulunmuş teşkilat ile ilgili. Toplantı da görüşülen konularla ilgili güzel duyumu olanlar varsa paylaşabilirler.


Klav.ye
Şube Müdürü
17 Aralık 2025 23:10

kurumun adı değişince bizim hangi sorunumuza çare olacak bende onu düşünüyorum şimdi..


ebola_31
Şef
17 Aralık 2025 23:14
Sadece isim değişiyor. Sorunlar mı? Ha onlar için de çalışmalar devam ediyor dedi sayın bakanımız ve çok büyük ihtimalle ondan sonraki, sonraki ve daha sonraki sayın bakanlarımızında bu çalışmaya ' Çalışmalarımız devam ediyor' şeklinde cevap vererek sorunların çözümü anşamında çok büyük bir katkıda bulunacağını ispatlayamam ama yemin edebilirim.

Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
17 Aralık 2025 23:22
Emniyet Başkanlığı değil Emniyet Bakanlığı olsa ne yazar, Teşkilat mutsuz, Polisin maaşı Güvenlik maaşından düşük çalışma şartları berbat, amir baskısı kibirli Müdürler itibar görürken İstersen Polisin de adını Başkan yapın gene değişen bir şey olmaz.

itibar 38
Aday Memur
17 Aralık 2025 23:32
çöp torbası gibi emekli edilip bir kenara atılıyorlar halen gariban üç beş memuru ezmekten başka bir şey yapmıyorlar

9köyden kovulan
Aday Memur
17 Aralık 2025 23:41
Başkan geliyor kaldırın

Pol3838
Aday Memur
17 Aralık 2025 23:52

:)))

9köyden kovulan, 2 gün önce
Başkan geliyor kaldırın

Soylu444
Şef
18 Aralık 2025 00:14

Hamam aynı hamam taslar değişiyor


yinemiamcalar
Şef
18 Aralık 2025 01:46

Emniyet Başkanlığı resmen yürürlüğe girdiğinde zam işinin olacağını düşünüyorum. Bazı daireler genel müdürlük olacakmış mesela özel harekât genel müdürlüğü gibi. Böylece genel müdür sayısı genel müdür yardımcısı sayısı artacak otomatik olarak müdürlere zam gelecek


Sbz1dftd
Daire Başkanı
18 Aralık 2025 08:49
emniyet genel müdürlüğü olsa ne Emniyet başkanlığı olsa ne neden böyle birşeye ihtiyaç duyuldu ki

mratanamayan
Memur
18 Aralık 2025 09:45

tabelacılar sevinecek bence


antepli-pol
Genel Müdür
18 Aralık 2025 11:12

Zihniyet, kafa yapısı değişmediği sürece tabelayı değiştirmek bir şey ifade etmez.


Vedelii
Şef
18 Aralık 2025 11:36
Çok gerekliydi.

Klav.ye
Şube Müdürü
18 Aralık 2025 14:38

ben mesleğe başlayalı 27 yıl oldu. mesleğin 3. yılıydı sanırım, polis Karakolu ismi kaldırıldı, yerine Polis Merkezi ismi getirildi. karakolların ve ekip araçlarının rengi de değişti. işte o günden bu yana tam 24 yıldır hiç bir sorunum yok. ilk 3 yıl hariç, son 24 yıldır öyle mutluyum öyle mutluyum... meğerse bütün sıkıntı karakol isminde ve siyah renkteymiş....

Sbz1dftd, Dün
emniyet genel müdürlüğü olsa ne Emniyet başkanlığı olsa ne neden böyle birşeye ihtiyaç duyuldu ki

Avcıkurt
Memur
18 Aralık 2025 17:17

Bizim teşkilat ismi değişse n'olacak öncelikle kanun gerekiyor.Sonra çalışma şartları düzeltilmeli artık bu paraya bu berbat koşullar olmuyor.Aylik 25 polis istifa ediyor bu gidişle polis bulunmayacak


10Kartal10
Aday Memur
19 Aralık 2025 00:02
Bizim teşkilatın en çok sevdiği işler isim degistirme yeni müdürlük kurup sonra kaldırma veya onunda ismini değiştirme sonra kıyafet değişikliği sonra bot değişimi

Esra11111
Aday Memur
19 Aralık 2025 00:40
Sümeyye hanımın muhteşem değişimi
