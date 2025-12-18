KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Deneyimleriniz ve Önerileriniz


18 Aralık 2025 01:24
Deneyimleriniz ve Önerileriniz

Merhaba,

Taşrada bir üniversitede öğrenim görüyorum. İktisat bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim ve artık mezuniyete doğru yavaş yavaş yaklaşıyorum. Bu noktada, benden yaşça ve tecrübece büyük abilerimin ve ablalarımın önerileri benim için çok kıymetli.

Üniversitemin taşrada olması nedeniyle özel sektörde imkânlarımın sınırlı olduğunu düşünüyorum. Zaten her zaman devlet memurluğu fikrine daha sıcak baktım. Bu doğrultuda nasıl bir yol haritası izlemem gerektiği, nelere şimdiden odaklanmamın faydalı olacağı konusunda fikirlerinizi duymak isterim.

Geriye dönüp baktığınızda ?keşke? dediğiniz noktalar, mutlaka yapılmalı dediğiniz şeyler ya da ?iyi ki yapmışım? diyeceğiniz deneyimleriniz varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Atmam gereken adımlar, kendimi geliştirebileceğim alanlar ve dikkat etmem gereken hususlar hakkında her türlü tavsiye benim için son derece değerli.

Şimdiden zaman ayırıp düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür eder, herkese hayırlı günler dilerim.

Çok Yazılan Konular

Lisans 3. sınıf öğrencisi 2026 lisans KPSS'ye girebilir mi?Sözleşmeli personel kadroya geçtikten sonra tekrar sözleşmeli alıma başvuru yapabilir mi?2 Çocuklu boşanmış bir anne olarak 36 yaşında KPSS için nasıl bir yol izleyecegimi bilmiyorumDevlet opera ve balesi sonuçlarıTorpille işe giren kamu taşeronları ve memurluk hayalleriHeyet raporu hakkındaKırmızı reçete ilaç kullanımıKPSS A grubu mu yoksa Kpss B grubu mu?(İİBF)657'den 399'a Muvafakatname gerekir mi?Peyzaj mimarları platformu

Sözlük

döteryum 1 Göbeklitepe 1 mor koyun 1 kafkas çoban köpeği 1 şu an çalan şarkı 1 günün filmi 2 WarGames 1 Nuh nebiden kalma konuları gün yüzüne çıkarmak 2 gaius messius quintus decius 3 lenticular baskı 1

Son Haberler

Kamu işçisi, 5510 kapsamında memur olduğunda emeklilik şartları değişir mi?18 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıklarıCumhurbaşkanlığı eskiye göre daha fazla harcama yapıyor iddiasına yanıtTÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Sercan Yaşar'a tahliye

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.