Deneyimleriniz ve Önerileriniz

Merhaba,

Taşrada bir üniversitede öğrenim görüyorum. İktisat bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim ve artık mezuniyete doğru yavaş yavaş yaklaşıyorum. Bu noktada, benden yaşça ve tecrübece büyük abilerimin ve ablalarımın önerileri benim için çok kıymetli.

Üniversitemin taşrada olması nedeniyle özel sektörde imkânlarımın sınırlı olduğunu düşünüyorum. Zaten her zaman devlet memurluğu fikrine daha sıcak baktım. Bu doğrultuda nasıl bir yol haritası izlemem gerektiği, nelere şimdiden odaklanmamın faydalı olacağı konusunda fikirlerinizi duymak isterim.

Geriye dönüp baktığınızda ?keşke? dediğiniz noktalar, mutlaka yapılmalı dediğiniz şeyler ya da ?iyi ki yapmışım? diyeceğiniz deneyimleriniz varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Atmam gereken adımlar, kendimi geliştirebileceğim alanlar ve dikkat etmem gereken hususlar hakkında her türlü tavsiye benim için son derece değerli.

Şimdiden zaman ayırıp düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür eder, herkese hayırlı günler dilerim.