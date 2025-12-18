Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Sendika değiştirmek istiyorum.


18 Aralık 2025 06:55
Sendika değiştirmek istiyorum.

sağ görüşlü sendikadan ayrılmak istiyorum fakat yine sağ görüşlü olarak hangi sendikaya girebilirim? hangi sağ sendikadan ayrılmak istersin derseniz üye sayısı en fazla olan.


BanuAlkan
Aday Memur
18 Aralık 2025 07:13
hüdapersen

bahçesaray
Şef
18 Aralık 2025 09:12
sendikaya üye olurken bize mi sordun ???

BanuAlkan
Aday Memur
18 Aralık 2025 10:19
ne var ? niye böyle tersliyorsunuz ki? arkadaş fikir istemiş, fena mı? biraz empati yapsanız bişeyiniz mi eksilir?

bahçesaray
Şef
18 Aralık 2025 12:39
sana atan mı var ?

majesteleri7
Daire Başkanı
18 Aralık 2025 12:54

Küskünsen var ona geç.bütün meb küskünleri ordayız

