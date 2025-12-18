Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Açlık sınırı 29.828 Yoksulluk sınırı 97.158 Günümüzde bütün memurlar yoksul. Ya yarın.....


18 Aralık 2025 09:22
Açlık sınırı 29.828 Yoksulluk sınırı 97.158 Günümüzde bütün memurlar yoksul. Ya yarın.....

memur ve memur emeklisini bu hale getirdiler işte. Ama ülkemizde gündem o kadar yoğunki maşallah askeri ücretli, memur emeklisi, memura sıra gelmiyor


Karizmaunl
Genel Müdür
18 Aralık 2025 10:49

Bugünkü başlığınıda açmışsın. Görev tamam.

