Öğretim Üyesi İstifa ve Emeklilik Hesapları

Merhaba,

Bir devlet üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan hekimim. Yakın gelecekte istifa ederek özele / vakıf üniversitesine geçme veya muayenehane açma şeklinde seçenekleri değerlendiriyorum. Ancak emeklilik hesapları ile ilgili bazı sorularım mevcut. İşe başlama tarihim Haziran 2002. Internet'te yaptığım araştırmalarda emeklilik ile ilgili yaş şartının dışında (60 yaşında emekli olabilirim) prim günü ve sigortalılık süresi ile ilgili şartlar olduğunu görüyorum. E devlet'e göre 23 yıl 6 aydır sigortalıyım ve 8747 gün prim günüm görünüyor.

1) Emeklilik hakkı kazanmak için 9000 gün şartı mı, 25 yıl sigortalılık şartı mı geçerli? Benim durumumda bu 2 süre birbirinden farklı. 9000 gün şartı için 250 gün civarına ihtiyacım varken 25 yıl şartı için 1,5 yıla ihtiyacım var.

2) 9000 gün veya 25 yıl şartını (hangisi geçerli ise) doldurduktan sonra istifa ederek, bundan sonra hiç çalışmazsam, yaş şartını doldurduğumda emekli olabilirim diye biliyorum. Bu bilgi doğru mudur?

3) Şu an 4/c'ye tabiyim. Özelde çalışmaya başlayınca bu durum değişecektir (4/a - 4/b). Bu bağlamda 9000 gün / 25 yılı doldurup istifa etmenin, doldurmadan istifa etmeye göre avantajı mevcut mudur? Bildiğim kadarıyla sigorta sistemi değiştiğinde, aktif çalışılan son 7 yılın 3.5 yılında hangi sistemde çalışılırsa o sistemden emekli olunuyor ancak bilmediğim nokta şu: 25 Yıl / 9000 gün şartını doldurduktan sonra istifa eden, yani yaş haricindeki prim ve sigortalılık süresi gibi şartları karşılayan birisi yine bu kanuna tabii midir? Eğer tabii ise, 25 yıllık memurluğa rağmen 3,5 yıl özelde çalışmak 4/c'den emekli olmayı engellemiş oluyor demektir (veya tüm hayatı boyunca özelde çalışan biri, emekliliğe yakın 3,5 yıl devlette çalışınca devletten emekli olabiliyor demektir), ki bu durum biraz garip geldi. Bu kanun geçerli ise, prim gün sayısı veya yıl sayısını doldurmanın herhangi bir avantajı kalmıyor.

Saygılarımla