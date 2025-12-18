Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Askerlik dönüşü işe alınma


18 Aralık 2025 10:09
Askerlik dönüşü işe alınma

4-b sözleşmeli personelim .Askerden döndüm iş başı için dilekçe verdim.fakat il müdürüm keyfi olarak sözleşmmi imzalamayı erteliyor.10 gündür işe başlayamadım bu durumda ne yapılmalı böyle bir yetkileri var mı. Benle aynı tarihte askerden gelen arkadaşmn göreve başlatılıp benjm bekletilmem mobing değil mi ?

Çok Yazılan Konular

Kadro derecesi ne olur ?4B Sözleşmeliden 4B Sözleşmeliye Geçiş

Sözlük

Göbeklitepe 1 döteryum 1 kara mürver 1 Burhan Altıntop 1 WarGames 1 van kedisi 1 güne bir söz bırak 1 Nuh nebiden kalma konuları gün yüzüne çıkarmak 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 6 yasaklı madde testleri 4

Son Haberler

Vizyonda bu hafta 4 yeni filmRize-Artvin Havalimanı'nı kasımda 99 bin 528 yolcu kullandıKPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve PozisyonlarHafta sonu yurdun iç ve batısında yağış bekleniyorBorsa İstanbul güne yükselişle başladı

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.