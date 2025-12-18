Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
C Dilimi Raporlusuna Operasyon Tazminatı Verilmemesi Hakkında


18 Aralık 2025 12:36
C Dilimi Raporlusuna Operasyon Tazminatı Verilmemesi Hakkında
C Dilimi raporuna göre çalıştırılarak operasyon tazminatı almayan, almak için dava açan arkadaşlar var mı, varsa mahkeme neticesi hakkında bilgi paylaşımı yaparlarsa sevinirim.

Srkan112
Şef
18 Aralık 2025 12:59
Silahsız çalışan birisi operasyon tazminatı alamaz. Boşuna dava açıp avukat vekalet ücreti de ödemeyesin. Şuan senin milli eğitim de ask da çalışan memurdan farkın yok.
