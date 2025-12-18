Merkezi atama sözleşmeli personel

Arkadaşlar şimdi 2025/2 merkezi atamada sözleşmeli olanlardan birine atandık diyelim fakat ben kayseriyi istediğim için kayseri üniversitesine de başvurdum fakat kayseri üni tercihleri 29 aralıkta bitiyor ne zmn açıklanır bilmiyorum hem merkeziyi hem kayseri üni yi kazanırsam tercihim kayseri üni olacak bu durumda merkeziden sonra açıklanacağı için merkeziye gitmeme durumum olur mu ceza alır mıyım

Arkadaşlar şimdi 2025/2 merkezi atamada sözleşmeli olanlardan birine atandık diyelim fakat ben kayseriyi istediğim için kayseri üniversitesine de başvurdum fakat kayseri üni tercihleri 29 aralıkta bitiyor ne zmn açıklanır bilmiyorum hem merkeziyi hem kayseri üni yi kazanırsam tercihim kayseri üni olacak bu durumda merkeziden sonra açıklanacağı için merkeziye gitmeme durumum olur mu ceza alır mıyım