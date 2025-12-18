KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Merkezi atama sözleşmeli personel


18 Aralık 2025 12:43
Merkezi atama sözleşmeli personel
Arkadaşlar şimdi 2025/2 merkezi atamada sözleşmeli olanlardan birine atandık diyelim fakat ben kayseriyi istediğim için kayseri üniversitesine de başvurdum fakat kayseri üni tercihleri 29 aralıkta bitiyor ne zmn açıklanır bilmiyorum hem merkeziyi hem kayseri üni yi kazanırsam tercihim kayseri üni olacak bu durumda merkeziden sonra açıklanacağı için merkeziye gitmeme durumum olur mu ceza alır mıyım

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeli personel kadroya geçtikten sonra tekrar sözleşmeli alıma başvuru yapabilir mi?Lisans 3. sınıf öğrencisi 2026 lisans KPSS'ye girebilir mi?2 Çocuklu boşanmış bir anne olarak 36 yaşında KPSS için nasıl bir yol izleyecegimi bilmiyorumDevlet opera ve balesi sonuçlarıTorpille işe giren kamu taşeronları ve memurluk hayalleriTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.EÜAŞ AtananlarHeyet raporu hakkındaKırmızı reçete ilaç kullanımıKPSS A grubu mu yoksa Kpss B grubu mu?(İİBF)

Sözlük

van kedisi 1 WarGames 1 recep yazıcıoğlu 1 Nuh nebiden kalma konuları gün yüzüne çıkarmak 2 silver ve rüyalar kitabı 1 yasaklı madde testleri 7 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 6 Yatırım Fonları 1 Burhan Altıntop 1 Göbeklitepe 1

Son Haberler

Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladıTürkiye'de 10 bin 503 anıt ağaç koruma altındaRojin Kabaiş'in telefonu İspanya'ya gönderildiMSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandıTicari defterlerde dijital dönem: Yeni şirketlere zorunlu

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.