Merkezi atama ve açıktan alımın feragat durumu hakkında

18 Aralık 2025 12:44
Arkadaşlar iyi forumlar. Bugün merkezi atama kılavuzunun da yayımlanmasıyla aklıma bir soru takıldı. Şu aralar bir açıktan alımın açıklanmasını bekliyorum. Bu alımı kazandığımı varsayalım. Diyelim ki merkezi atamadan da tercih ettiğim yer geldi. Bu durumda feragat durumu gibi bir süreç oluyor mu evrakları teslim edip sözleşmeyi imzalasam bile açıktan atandığım yer için? Yoksa açıklandığı anda evrakları teslim etmemle merkezi atama süreci tamamen yok mu sayılıyor?

