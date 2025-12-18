3249 - Programcı-Tekniker. Alımları

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
18 Aralık 2025 13:27
Cümleten devlette Teknik kadro bekleyen dostlarımıza selamlar, branş sıralama 700-800 arasında gösteren 3249 programcılık mezunları (kpss 85 puan altındakiler) hangi ihtimalde kamuya yerleşebilirler ? bu klavuzu inceledim. tcdd DEVLET DEMİRYOLLARI- 3249 mezunu alıyor ve toplamda : 40 farklı kadro ilanı var: alınacak teknik eleman sayısı ise 40 tan daha fazla. şimdi, yoldaşlar, bilgisayar programcısı olarak kamuda çalışacak olanların 81-86 puan aralığında olsa dahi: yerleşme olasılığı ne kadardır ? maddi ve sosyal imkanları en üst düzeyde olan DHMİ gibi kurumlara atanması için bir 3249 mezunu kaç net ve puan yapması gerekir? veya: açıkta kalmayıp kesinlikle yerleşmesi için bilg. programcı kaç puan yapmalı? özetle: 3249 kodlu mezun olan gençler kaç kpss puanı üzerine çıkmalı ve kaç net bırakmalı ?


Aliyigittt
Memur
18 Aralık 2025 13:32

82 puan ile başvurdum kadrolara fakat yeteceğini hiç sanmıyorum. 85 üstü almak gerek gibi gözüküyor. DHMİ için en az 88, 89 puan lazım bence. Zaten alım sayısı çok az oluyor bu yüzden aşırı yüksek kapatıyor. Bu merkezi atamada da bize sıra geleceğini düşünmüyorum. Hayırlısı olsun hakkımızda.

