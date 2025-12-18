Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

DHMİ elektrik teknikeri


18 Aralık 2025 13:46
Arkadaşlar biliyorsunuz alımlar başladı,27 tane Elektrık teknıkeri alıyorlar .bana gelıyor hepsını yazsam .ben bir kurumda çalışıyorum teknıker olarak bu 77 bın aldım .

-havalanın da asagı yukarı maaş ne kadar ?

-yada memleketimde beledıye var orda da şimdiki gibi alacağım,

? maaş hakkknda birsey soylesenız ona göre tercih yapıp yapmayacağım ? Değer mi o maaş farkına ?


Amiralinofkesi
Aday Memur
18 Aralık 2025 13:52

Puanın kaç


alikuşcu
Memur
18 Aralık 2025 14:08

300 civarı, değmez, en iyisi belediye.


reuenthal
Aday Memur
18 Aralık 2025 14:45

Yaz kanka pişman olmazsın pişman olursan burdayım

Toplam 3 mesaj

