KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Aöf atama imkanı?


18 Aralık 2025 14:20
Aöf atama imkanı?

Merhabalar hocalarım arkadaşlarım. 2025/2 merkezi alımda 4104 olarak işletme (açıkogretim) kodu belirtilmiş. 4431 de yani işletme atama kodunda 4104 e yer verilmemiş yani bu artık işletme aöf un atanamayacagi anlamına mı geliyor? Bilgi verirseniz çok sevinirim


F4ntomm
Şef
18 Aralık 2025 14:26
4431 işletme ortak kodudur.aöf si örgünü yoktur.

issizgenc
Aday Memur
18 Aralık 2025 14:28

Evet hocam haklısınız bende öyle biliyordum fakat 4431 nitelik kodunda lisans kodlarında ayrıma gidilmiş. 4104 aöf işletme yazılmış fakat 4431 içinde 4104 yok yani dahil değil anlamında

4431 işletme ortak kodudur.aöf si örgünü yoktur.

issizgenc
Aday Memur
18 Aralık 2025 14:29

2024te bu yokmuş baktım bu sene 2025/2 de bu ayrım yapılmış ben anlamadim bir şey

4431 işletme ortak kodudur.aöf si örgünü yoktur.
Toplam 3 mesaj

