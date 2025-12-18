Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
BELEDİYE TEKNİKER MAAŞI


18 Aralık 2025 14:21
BELEDİYE TEKNİKER MAAŞI
Belediyede makine teknikeri ne iş yapar maaşı nedir özlük hakları nelerdir bilgi verir misiniz

pekgozenes
Aday Memur
18 Aralık 2025 14:29

maaşınızı maaş robotundan öğrenın. belediyelerde sosyal denge var her belediyenin farklı.


SauronOz
Aday Memur
18 Aralık 2025 14:37
ortalama bir şey söyleyemez misiniz biliyorsanız
pekgozenes
Aday Memur
18 Aralık 2025 14:42

10 binden az değil ..10-15 arasıdır ortalama

