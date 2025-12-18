KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

MSB akaryakıt ikmal ve NATO işletmesi hk.


18 Aralık 2025 14:26
MSB akaryakıt ikmal ve NATO işletmesi hk.

Bu kurumda çalışan mühendis arkadaşlar çalışma koşulları hakkında bilgi verebilir mi ? Makine mühendisi ne iş yapar, yoğunluğu nasıldır ? OYAK, ordu evi gibi imkanlardan mühendis kadroları faydalanabiliyor mu ?

Çok Yazılan Konular

AÖF atama imkanı?Sözleşmeli personel kadroya geçtikten sonra tekrar sözleşmeli alıma başvuru yapabilir mi?KPSS-2025/2 merkezi atamaya başvuramıyorumLisans 3. sınıf öğrencisi 2026 lisans KPSS'ye girebilir mi?2 Çocuklu boşanmış bir anne olarak 36 yaşında KPSS için nasıl bir yol izleyecegimi bilmiyorumDevlet opera ve balesi sonuçlarıTEİAŞ 2025/2DHMİ kaçla kapatır?Jeofizik mühendisleriPeyzaj mimarları platformu

Sözlük

yasaklı madde testleri 7 Göbeklitepe 1 silver ve rüyalar kitabı 1 van kedisi 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 6 ferahfeza 1 kavimler göçü 1 güne bir söz bırak 1 recep yazıcıoğlu 1 antartika 1

Son Haberler

KDK Açıkladı, Resmi Tatil Günleri Yıllık İzin Süresinden Düşülür Mü?19 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıklarıABD, Türkiye, Katar ve Mısır'dan 'Gazze Zirvesi'Bakan Tunç'tan düşürülen İHA'ya dair açıklamaGAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.