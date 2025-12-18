KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

KPSS-2025/2 Merkezi Atamaya Başvuramıyorum.


18 Aralık 2025 14:37
KPSS-2025/2 Merkezi Atamaya Başvuramıyorum.

Merhaba,

Geçtigimiz aylarda KPSS A grubu sınavına girdim orta halli bir puan aldım. Bugün ösym tarafından KPSS-2025/2merkezi atama açıldıgını gördüm fakat Geçerli bir KPSS puanınız olmadığı için tercih yapamazsınız yazıyor başvuramıyorum sebebi nedir


yeşilrussel
Memur
18 Aralık 2025 14:41

2024 puaniyla alım olur çift yılın puni geçerli 2025 puanı geçerli değil merkezide


Sevim4567
Aday Memur
18 Aralık 2025 14:41

Çift yıllarda yapılan KPSS p3 puanı ile atama yaptığı için başvuramazsınız


mehmetali0698
18 Aralık 2025 14:41

gelecek sene kullanabiliyorum yani teşekkürller

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeli personel kadroya geçtikten sonra tekrar sözleşmeli alıma başvuru yapabilir mi?2 Çocuklu boşanmış bir anne olarak 36 yaşında KPSS için nasıl bir yol izleyecegimi bilmiyorumLisans 3. sınıf öğrencisi 2026 lisans KPSS'ye girebilir mi?Aöf atama imkanı?KPSS-2025/2 Merkezi Atamaya Başvuramıyorum.Devlet opera ve balesi sonuçlarıTorpille işe giren kamu taşeronları ve memurluk hayalleri2024 metalurji ve malzeme mühendisleri4453 muhasebe mezunlarıEÜAŞ Atananlar

Sözlük

yasaklı madde testleri 7 güne bir söz bırak 1 recep yazıcıoğlu 1 antartika 1 günün filmi 2 van kedisi 1 Göbeklitepe 1 silver ve rüyalar kitabı 1 Yatırım Fonları 1 gaius messius quintus decius 3

Son Haberler

Sapanca Gölü'ndeki kuraklık suyun kalitesini de düşürüyorBakan Uraloğlu'ndan akaryakıt fiyatları açıklamasıÇelik: Özel'in iktidar için yabancı partilerden destek istemesi vahim bir durumKariyer Personeline yapılan zam geri çekiliyor!Yılbaşı alışverişlerinde 'sahte indirimlere' karşı uyarı

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.