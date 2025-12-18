Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
İstek dışı görevlendirme yapılabilir mi?


18 Aralık 2025 16:04
İstek dışı görevlendirme yapılabilir mi?

Merhabalar. Eşimi müdürü arşiv inceleme komisyonuna yazıyor gerekli aydınlatmamyapmadan. Sonra bakanlıktan başka bir ilçeye ataması yapılıyor. Norm fazlası da değil. Bugun arıyolar ayın 16 sında okulla ilişiğinizi kesmenz lazmdı diye. Çocukta aynı okulda anneyle gidip geliyor okula. İptali için dilekçe verdik. Başka ne yapabiliriz hocalarım???

