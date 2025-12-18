Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Zorla il emri


18 Aralık 2025 16:04
Zorla il emri

Merhabalar. Eşimi müdürü arşiv inceleme komisyonuna yazıyor gerekli aydınlatmamyapmadan. Sonra bakanlıktan başka bir ilçeye ataması yapılıyor. Norm fazlası da değil. Bugun arıyolar ayın 16 sında okulla ilişiğinizi kesmenz lazmdı diye. Çocukta aynı okulda anneyle gidip geliyor okula. İptali için dilekçe verdik. Başka ne yapabiliriz hocalarım???

