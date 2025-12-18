Becaiş Hakkında

Merhaba arkadaşlar ben Ankara "Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne" atandım. Becaişin şartları nelerdir ? Ne zaman yapabilirim? Sağlık bakanlığına bağlı olduğum için başka bir ilin sağlık bakanlığına becaiş ile geçiş yapabilir miyim ? Yardımci olursanız çok ama çok sevinirim.

