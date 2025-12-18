Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Kariyer Uzmanların Maaş artışı teklifi GERİ ÇEKİLDİ


18 Aralık 2025 16:37
Kariyer Uzmanların Maaş artışı teklifi GERİ ÇEKİLDİ

Bu karar üzerine artık Kariyer Uzmanlarının 300 bin TL maaşla özel sektöre geçme zamanları geldi, Özel sektörde keşke maaşları artmasa da biz kapsak bunları diye sırada bekliyorlardı, adamların istediği oldu. Tüh devlet çökecek şimdi :D (Not: İroni içerir; ürettikleri politikalarla, yazdıkları raporlarla Devletteki Bakanlık ve Kurumları bitirdikleri gibi sıra özel sektörde)

Çok Yazılan Konular

Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiyeMemura yılda 3 ikramiye zorunlu hale gelmiştir.Sıra tahsisli - görev tahsisli lojman problemi ?Bütün düzenin bozulması taşeronlara işçi kadrosu verilmesiyle başladı3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam Olsun2025 Aralık maaşlarımızı yazalımAli Yalçın ve Cumhurbaşkanı görüsmesi sonuç ne olur?Açlık sınırı 29.828 Yoksulluk sınırı 97.158 Günümüzde bütün memurlar yoksul. Ya yarın.....2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 6 günün filmi 2 Göbeklitepe 1 güne bir söz bırak 1 Yatırım Fonları 1 recep yazıcıoğlu 1 van kedisi 1 antartika 1 silver ve rüyalar kitabı 1 yasaklı madde testleri 7

Son Haberler

Eski Danıştay Üyesi Çetin'e 'görevi kötüye kullanma' suçundan hapisMEB'in ÖBS ve OVA 600 binden fazla kullanıcıya ulaştıTürkiye'nin en güvenli ilçesi: 15 yıldır hırsızlık olmadı!MEB 'Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı' başvuru kılavuzunu yayımladıKariyer meslek personeline verilen zam bütçe kanunundan çıkarıldı

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.