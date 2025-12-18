Kimin sorumluluğunda

"Yargıtay ve İş Müfettişi Yaklaşımı (Özet İlke)
Sabit tesisat ile taşınabilir ekipman birbirinden ayrılır.
Taşınabilir ekipmanı kullanan birim, kullanım güvenliğinden sorumludur."
Sabit tesisat → tesisatı yapan ve işleten birim
* Taşınabilir bağlantılar → kullanan birim
Sabit tesisat tanımı:
* Duvar içi kablo
* Priz
* Pano
* UPS hattı (bina altyapısına dâhil)
Duvar prizine kadar olan kısım ?sabit tesisat?tır.
Taşınabilir tesisat:
* Uzatma kablosu
* 3?lü priz
* Masa altı kablolama
Bunlar sabit tesisat sayılmaz.
Arkadaşlar şimdi elektrikçi arkadaşlar sabit tesisattan sonra benim iş biter diyor lakin bilgi işlem ise o 3-5 metre ara kabloyuda sen, elektrikçi çekecek diyor.
Nasıl olmalı yazabilir mi? (LÜTFEN SADECE BİLİGİSİ OLANLAR YAZISIN)
Yada illaki bu olay daha önce olmuştur. İlgili devlet kurumunu verdiği cevap var mı? Link falan atabilir misiniz?
