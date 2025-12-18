Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Sözleşmeliye geçiş


18 Aralık 2025 17:15
İyi günler bir doğu ilinde polis memuruyum.Diyelim bir kurumda sözleşmeli olarak atanmayı hak kazandık.Usulune uygun istifa edip hemen başlayabiliyor muyuz?başlarsak kadro derece kıdem kaçtan baslariz


memuraday-y
Şube Müdürü
18 Aralık 2025 17:55

Sözleşmeliye hemen gidip başlayabilirsiniz.

