3 Vakte kadar İç İşleri Bakanı Değişir.!


18 Aralık 2025 17:33
Arkadaşlar 12 / 36 sistemiymiş, ekstra zammış falan hepsi hikaye.! Hem polislerin gazını almak için, hemde 3/5 ay sonra Bakanlıktan alınınca vay biz yapmaya çalıştık, vay çok az kalmıştı demek için çıkıp çıkıp açıklama yapıyor.! Başka kurumlara zam yapılırken hangi kurum Bakanı günlerce TV'lere oraya buraya çıkıp açıklama yaptı ! Herkese sessiz sedasız zam yapılırken, iş Polise gelince ayağa düşürdüler Polisi herkes dalga geçer oldu.! Böyle yalanları biz çok gördük duyduk inanmayın..

