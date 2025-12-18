Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Taltif ne zaman yatar?


18 Aralık 2025 17:35
Taltif ne zaman yatar?

Arkadaslar taltif ne zamana yatar bilgisi olan var mi?

Çok Yazılan Konular

Maaş eşitlenmesiİcralık polislerTaltifTüm teşkilata 12/36 dört gruplu hayırlı olsun.Yerlikaya'nın standart kadro çalışmamamızı tamamladıkZam hayırlı olsunEmniyet Başkanlığı7068 sayılı kanun 2 yıllık zamanaşımı hakkında.Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler22 yaşındayım polis olmak için erken mi

Sözlük

güne bir söz bırak 1 Anadolu roma şehirleri 1 Yatırım Fonları 1 yasaklı madde testleri 7 WarGames 1 van kedisi 1 Göbeklitepe 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 6 recep yazıcıoğlu 1 günün filmi 2

Son Haberler

Facia ucuz atlatıldı: Bina yıkımı sırasında bitişik bina zarar gördüKara tablo, 6 yılda yeşil örtüye dönüştüGenel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyorAK Parti, Terörsüz Türkiye Raporunu Erdoğan'a sunduBakanlıktan asgari ücret açıklaması: Süreç devam ediyor

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.