DHMİ Alım Sayıları Merkezi Atamada Dikkat Çekiyor!

KPSS P93 puanıyla ?Elektrik Teknikerliği? alımı yapan DHMİ açtığı kadro sayısıyla herkesi iştahını kabarttı.
Adaylarda, "bir daha böyle fırsat gelmez" şeklinde bir görüş hâkim.
TERCİH SON GÜN: 26 Aralık 2025 CUMA
Elektronik Teknikerliği için geçerli olan bölümler:
3293: Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Deniz Elektroniği, Dijital Dönüşüm Elektroniği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3297: Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ÖSYM Kodu / Havalimanı / Kadro sayısı
202010591 Antalya (Muratpaşa) 2 kişi
Lojman var
202010612 Bingöl (Merkez) 1 kişi
Lojman yok ama kiralar uygun
202010626 Denizli (Çardak) 1 kişi
Lojman yok ama kiralar uygun
202010689 Hakkâri (Yüksekova) 1 kişi
Lojman var
202010703 Hatay (Antakya) 1 kişi
Lojman var
202010731 İstanbul Havalimanı (Arnavutköy) 2 kişi
Lojman var
202010752 İstanbul Atatürk Havalimanı (Bakırköy) 3 kişi
Lojman var
202010759 İzmir (Gaziemir) 2 kişi
Lojman var
202010857 Nevşehir (Gülşehir) 1 kişi
Lojman yok ama kiralar uygun
202010927 Şanlıurfa (Karaköprü) 1 kişi
Lojman var
202010941 Şırnak (Merkez) 1 kişi
Lojman var
202010955 Trabzon (Ortahisar) 1 kişi
Lojman var
Toplam alım: Tamı tamına 17 kişi...
Kuruma artı değer katmak isteyen herkesin şansını denemesini ve hak edenlerin kazanmasını temenni ediyorum. Herkese başarılar.
Hayırlı olsun arkadaşlar.
KPSS P93 puanıyla ?Elektrik Teknikerliği? alımı yapan DHMİ açtığı kadro sayısıyla herkesi iştahını kabarttı.
Adaylarda, "bir daha böyle fırsat gelmez" şeklinde bir görüş hâkim.
TERCİH SON GÜN: 26 Aralık 2025 CUMA
Elektronik Teknikerliği için geçerli olan bölümler:
3293: Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Deniz Elektroniği, Dijital Dönüşüm Elektroniği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3297: Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ÖSYM Kodu / Havalimanı / Kadro sayısı
202010591 Antalya (Muratpaşa) 2 kişi
Lojman var
202010612 Bingöl (Merkez) 1 kişi
Lojman yok ama kiralar uygun
202010626 Denizli (Çardak) 1 kişi
Lojman yok ama kiralar uygun
202010689 Hakkâri (Yüksekova) 1 kişi
Lojman var
202010703 Hatay (Antakya) 1 kişi
Lojman var
202010731 İstanbul Havalimanı (Arnavutköy) 2 kişi
Lojman var
202010752 İstanbul Atatürk Havalimanı (Bakırköy) 3 kişi
Lojman var
202010759 İzmir (Gaziemir) 2 kişi
Lojman var
202010857 Nevşehir (Gülşehir) 1 kişi
Lojman yok ama kiralar uygun
202010927 Şanlıurfa (Karaköprü) 1 kişi
Lojman var
202010941 Şırnak (Merkez) 1 kişi
Lojman var
202010955 Trabzon (Ortahisar) 1 kişi
Lojman var
Toplam alım: Tamı tamına 17 kişi...
Kuruma artı değer katmak isteyen herkesin şansını denemesini ve hak edenlerin kazanmasını temenni ediyorum. Herkese başarılar.
Hayırlı olsun arkadaşlar.