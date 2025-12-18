Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

DHMİ Alım Sayıları Merkezi Atamada Dikkat Çekiyor!


18 Aralık 2025 17:43
DHMİ Alım Sayıları Merkezi Atamada Dikkat Çekiyor!

KPSS P93 puanıyla ?Elektrik Teknikerliği? alımı yapan DHMİ açtığı kadro sayısıyla herkesi iştahını kabarttı.

Adaylarda, "bir daha böyle fırsat gelmez" şeklinde bir görüş hâkim.

TERCİH SON GÜN: 26 Aralık 2025 CUMA

Elektronik Teknikerliği için geçerli olan bölümler:

3293: Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Deniz Elektroniği, Dijital Dönüşüm Elektroniği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3297: Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ÖSYM Kodu / Havalimanı / Kadro sayısı

202010591 Antalya (Muratpaşa) 2 kişi

Lojman var

202010612 Bingöl (Merkez) 1 kişi

Lojman yok ama kiralar uygun

202010626 Denizli (Çardak) 1 kişi

Lojman yok ama kiralar uygun

202010689 Hakkâri (Yüksekova) 1 kişi

Lojman var

202010703 Hatay (Antakya) 1 kişi

Lojman var

202010731 İstanbul Havalimanı (Arnavutköy) 2 kişi

Lojman var

202010752 İstanbul Atatürk Havalimanı (Bakırköy) 3 kişi

Lojman var

202010759 İzmir (Gaziemir) 2 kişi

Lojman var

202010857 Nevşehir (Gülşehir) 1 kişi

Lojman yok ama kiralar uygun

202010927 Şanlıurfa (Karaköprü) 1 kişi

Lojman var

202010941 Şırnak (Merkez) 1 kişi

Lojman var

202010955 Trabzon (Ortahisar) 1 kişi

Lojman var

Toplam alım: Tamı tamına 17 kişi...

Kuruma artı değer katmak isteyen herkesin şansını denemesini ve hak edenlerin kazanmasını temenni ediyorum. Herkese başarılar.

Hayırlı olsun arkadaşlar.

Çok Yazılan Konular

PTT A.Ş'de yeniden yapılanmaTCDD promosyon399'dan istifa edip KPSS ile başka kuruma geçmekBelediye tekniker maaşıTEİAŞ promosyonDHMİ elektrik teknikeriDevlet malzeme ofisi nasıl bir kurum?KİT'den 657'ye geçişDHMİ çalışanları burayaDHMİ'de elektronik teknikerliği

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 6 Anadolu roma şehirleri 1 kavimler göçü 1 yasaklı madde testleri 7 van kedisi 1 Yatırım Fonları 1 silver ve rüyalar kitabı 1 WarGames 1 günün filmi 2 antartika 1

Son Haberler

Facia ucuz atlatıldı: Bina yıkımı sırasında bitişik bina zarar gördüKara tablo, 6 yılda yeşil örtüye dönüştüGenel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyorAK Parti, Terörsüz Türkiye Raporunu Erdoğan'a sunduBakanlıktan asgari ücret açıklaması: Süreç devam ediyor

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.