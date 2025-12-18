KİT'ler hakkında

Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Arkadaşlar kitlerde vekaleten görevlendirme oluyor mu ? Misal merkezi atamada Etimaden Genel Müdürlüğü Ankara tercih edip kazandığımız takdirde Etimaden'in bulunduğu diğer illere görevlendirme yapılabiliyor mu ? Yazdığınız yerde görev yapacaksınız diye kural yok gibi çok yorumlara denk geldim . Ayriyeten kitleri tavsiye ediyor musunuz idari memurlar için muhasebe vb ?


the back of furkan
Daire Başkanı
18 Aralık 2025 23:22
657'den iyi ama etibor hariç çoğu giyim yardımı alamadı bunları da hesap et. lojman var ekseri olarak
