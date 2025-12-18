Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

İdare Mahkemesi İptal Davasıı


18 Aralık 2025 18:13
İdare Mahkemesi İptal Davasıı

Evrakta sahtecilikten adli akabinde idari soruşturma açıldı adli soruşturmada savcı soyut beyandan öte yeterli delil yok diye kyok yani takipsizlik verdi ama disiplin soruşturmasından meslekten ihraç aldım sorum şu idare mahkemesinde Yd talepli iptal davası açtım idare mahkemesinin kararı bu gibi durumlarda ne oluyor ceza mahkemesinin kararına mı kurumun kararına mı uyuyor

Çok Yazılan Konular

Maaş eşitlenmesiİcralık polislerTaltifTüm teşkilata 12/36 dört gruplu hayırlı olsun.Yerlikaya'nın standart kadro çalışmamamızı tamamladıkZam hayırlı olsunEmniyet Başkanlığı7068 sayılı kanun 2 yıllık zamanaşımı hakkında.Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler22 yaşındayım polis olmak için erken mi

Sözlük

günün filmi 2 van kedisi 1 güne bir söz bırak 1 antartika 1 yasaklı madde testleri 7 silver ve rüyalar kitabı 1 Anadolu roma şehirleri 1 Göbeklitepe 1 kavimler göçü 1 recep yazıcıoğlu 1

Son Haberler

Facia ucuz atlatıldı: Bina yıkımı sırasında bitişik bina zarar gördüKara tablo, 6 yılda yeşil örtüye dönüştüGenel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyorAK Parti, Terörsüz Türkiye Raporunu Erdoğan'a sunduBakanlıktan asgari ücret açıklaması: Süreç devam ediyor

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.