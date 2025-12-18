Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
belediyeye tayin ile mimar yada mühendis lazım


18 Aralık 2025 18:26
belediyeye tayin ile mimar yada mühendis lazım

arkadaşlar merhaba tokat başçiftlik belediyesine tayinle gelmek isteyen mühendis ya da mimar 1 adet personel ihtiyacımız var.ilgilenenler mesaj yazabilir. atama dönemini kaçırmışız

