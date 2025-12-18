Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

rekabet kurumu


18 Aralık 2025 18:38
rekabet kurumu
merkezi alımda kadrolu rekabet kurumuna memur olarak atanırsam ileride herhangi bir il ticaret müdürlüğüne tayin isteyebilir miyim? yahut nakil yoluyla ticaret il müdürlüklerine geçebilir miyim?

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Emsale takılmaDSİ ye şoför kadrosunda geçişGörevlendirme

Sözlük

silver ve rüyalar kitabı 1 recep yazıcıoğlu 1 WarGames 1 günün filmi 1 van kedisi 1 kavimler göçü 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 6 Anadolu roma şehirleri 5 Göbeklitepe 1 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Bakan Şimşek: Enflasyon düşecek, vatandaş kolayca ev ve araba alacakAK Parti'den korkutan rapor: Her 6 gençten biri bahis batağında!Silahlı kavgada ağır yaralanan futbolcu entübe edildi7 kişinin can verdiği olayda kan donduran kaçış planıBakan Kurum: Türkiye afet sonrası konut üretiminde dünyada bir numara

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.