KPSS 2025/2 TCDD HAREKET MEMURLUĞU


18 Aralık 2025 18:53
KPSS 2025/2 TCDD HAREKET MEMURLUĞU

Kpss 2025/2 merkezi alımda TCDD hareket memurluğu yazmayı düşünüyorum.Fakat bazı istasyonlar il/ilçe merkezlerine çok uzak ücra yerlerde bu gibi istasyonlara yakın ev bulmak nerdeyse imkansiz.

Şu an hareket memurluğu yapan varsa bu durumlarda nasıl barınma ihtiyacı karşılanıyor bilgi verirlerse sevinirim.(İl ilçe merkezinden servis mi var , bu gibi durumlarda lojman kesin verilir mi )

