Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

2025/2 DHMI APRON MEMURLUĞU BEKLEYENLER


18 Aralık 2025 19:03
2025/2 DHMI APRON MEMURLUĞU BEKLEYENLER
Merhaba. 18 Aralık merkezi ataması kapsamında apron memuru kadrosunu bekleyen adayların KPSS puanlarını ve sıralamalarını paylaşabilmesi amacıyla bu başlığı açtım. Bilgi veya duyumu olanların paylaşım yapmasını rica ederim. Ben 86.06 puan, güncellenen sıralama ile 103. olarak bekliyorum.

kasiyer48
Aday Memur
18 Aralık 2025 19:38
Hocam merhabalar 85,9 puan ile ben de bekliyorum. Kaça kadar düşer sizce?
