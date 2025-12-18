Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

TEİAŞ 2025/2


18 Aralık 2025 19:51
TEİAŞ 2025/2

TEİAŞ 2025/2 KPSS alımda başvuru yapmayı düşünüyorum. Özelleşirse havuz hakkım olacak mıbikgisi olan var mı ona göre tercih vereceğim

